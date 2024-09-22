Завтра в Баку воздух прогреется до 27 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 23 сентября будет переменная облачность, погода ожидается преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 23 сентября воздух прогреется до 27 градусов тепла.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове прогнозируется переменная облачность, осадки в целом не ожидаются, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем - 23-27° тепла. Атмосферное давление снизится с 760 мм до 757 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75, днем - 50-55%.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако в ряде горных и предгорных районов днем ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами будет туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 25-30° тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 13-17° тепла.