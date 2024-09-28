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Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов

Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов 29 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
28 сентября 2024 г. 12:17
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов

29 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем - 22-26° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 40-45%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 4-8°, днем - 8-13° тепла.

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