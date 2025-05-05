Завтра в Баку воздух прогреется до 25°

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно облачно.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно облачно.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ночь с 5 на 6 мая и утром в некоторых районах прогнозируются периодические дожди, которые местами могут носить ливневый характер и сопровождаться грозами.

Ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 14-17° тепла, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 60-65%.

В районах Азербайджана также ожидаются дожди и грозы, местами возможны интенсивные ливни и град. В высокогорных районах не исключен мокрый снег. Кое-где возможен туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 3-7°, днем 7-10 ° тепла.