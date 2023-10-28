Завтра в Баку воздух прогреется до 25°, а в районах - до 30° тепла

Завтра в Баку воздух прогреется до 25°, а в районах - до 30° тепла.

Завтра в Баку воздух прогреется до 25°, а в районах - до 30° тепла.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Днем будет дуть периодически усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18°, днем 21-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 14-19° тепла.