Завтра в Баку воздух прогреется до 23 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове воздух прогреется до 23 градусов.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове воздух прогреется до 23 градусов.

Как передает Report , об этом говорится в прогнозе погоды на 6 ноября, представленном Национальной службой гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, в столице и на полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако, днем кое-где возможны кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается туман, умеренный южный ветер днем будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем, —​ 18-23° тепла.

В регионах Азербайджана будет преобладать погода без осадков, ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. В отдельных местах западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем —​ ​​20-25° тепла, в горах —​ ночью 4-8°, днем​ ​​11-16° тепла.