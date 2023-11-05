О нас

Завтра в Баку воздух прогреется до 23 градусов

Завтра в Баку воздух прогреется до 23 градусов Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове воздух прогреется до 23 градусов.
Экология
5 ноября 2023 г. 13:08
Завтра в Баку воздух прогреется до 23 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове воздух прогреется до 23 градусов.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на 6 ноября, представленном Национальной службой гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, в столице и на полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако, днем кое-где возможны кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается туман, умеренный южный ветер днем будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем, —​ 18-23° тепла.

В регионах Азербайджана будет преобладать погода без осадков, ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. В отдельных местах западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем —​ ​​20-25° тепла, в горах —​ ночью 4-8°, днем​ ​​11-16° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb

Самое читаемое

Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу
Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу
29 октября 2023 г. 17:26
Иран объявил о ликвидации террористической ячейки
Иран объявил о ликвидации террористической ячейки
30 октября 2023 г. 14:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi