Завтра в Баку воздух прогреется до 23 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове воздух прогреется до 23 градусов.
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Согласно информации, в столице и на полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако, днем кое-где возможны кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается туман, умеренный южный ветер днем будет усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем, — 18-23° тепла.
В регионах Азербайджана будет преобладать погода без осадков, ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. В отдельных местах западный ветер временами будет усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем — 20-25° тепла, в горах — ночью 4-8°, днем 11-16° тепла.