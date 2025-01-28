Завтра в Баку воздух прогреется до 13 градусов

29 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

29 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем ​​- 8-13° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - ​​7-12° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, днем ​​- от 3° мороза до 2° тепла.