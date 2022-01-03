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Завтра в Баку воздух прогреется до 10 градусов

Завтра в Баку воздух прогреется до 10 градусов Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Экология
3 января 2022 г. 12:09
Завтра в Баку воздух прогреется до 10 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Умеренный юго-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 7-10° тепла. В Баку ночью 3-5°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление снизится с 761 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются осадки, снег. Местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 2-6° тепла.

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