Завтра в Баку ветер немного усилится

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ближе к ночи местами вероятны дожди, грозы.

Будет дуть северо-восточный ветер, днем сменится на временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью – 55-65 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер, днем сменится на временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном в северных и западных районах с полудня ожидаются грозы, переменные дожди, местами ливневого характера, град. Ветер западный, местами с усилением. Ночью температура воздуха составит 21-26, днем – 33-38 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем 20-24 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, днем 29 июля и 30 июля на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление умеренного северного ветра, что благоприятно для метеочувствительных людей.