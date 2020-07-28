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Завтра в Баку ветер немного усилится

Завтра в Баку ветер немного усилится В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно
Экология
28 июля 2020 г. 13:44
Завтра в Баку ветер немного усилится

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ближе к ночи местами вероятны дожди, грозы.

Будет дуть северо-восточный ветер, днем сменится на временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью – 55-65 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер, днем сменится на временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном в северных и западных районах с полудня ожидаются грозы, переменные дожди, местами ливневого характера, град. Ветер западный, местами с усилением. Ночью температура воздуха составит 21-26, днем – 33-38 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем 20-24 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, днем 29 июля и 30 июля на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление умеренного северного ветра, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Rain, strong wind predicted tomorrow in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Sabah külək güclənəcək, yağış yağacaq

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