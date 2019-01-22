Завтра в Баку усилится ветер

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 23 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ближе к ночи есть вероятность моросящего дождя. Утром местами будет слабый туман. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-4, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах ожидается дождь. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер на отдельных территориях усилится.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

МЭПР предупреждает: с вечера 22 января по дневные часы 23 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.