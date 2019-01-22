 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завтра в Баку усилится ветер

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 23 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 

    Однако ближе к ночи есть вероятность моросящего дождя. Утром местами будет слабый туман. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер. 

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-4, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

    Атмосферное давление повысится с 764 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.

    Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах ожидается дождь. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер на отдельных территориях усилится. 

    Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. 

    МЭПР предупреждает: с вечера 22 января по дневные часы 23 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi