Завтра в Баку усилится ветер

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 23 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Однако ближе к ночи есть вероятность моросящего дождя. Утром местами будет слабый туман. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер.
Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-4, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 2-4, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 764 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.
Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах ожидается дождь. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер на отдельных территориях усилится.
Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
МЭПР предупреждает: с вечера 22 января по дневные часы 23 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.
Samirə AbdullayevaАвтор новости