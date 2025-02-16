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Завтра в Баку усилится ветер, в ряде районов ожидаются осадки

Завтра в Баку усилится ветер, в ряде районов ожидаются осадки В Баку и на Абшеронском полуострове 17 февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
16 февраля 2025 г. 12:36
Завтра в Баку усилится ветер, в ряде районов ожидаются осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм ртутного столба до 765 мм р.ст. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно ясная погода, однако днем в ряде восточных районов могут наблюдаться осадки и туман. Западный порывистый ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 8-13° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda külək güclənəcək, bəzi rayonlarda hava yağıntılı olacaq

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