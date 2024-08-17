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Завтра в Баку температура воздуха поднимется до 33°

Завтра в Баку температура воздуха поднимется до 33° 18 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков.
Экология
17 августа 2024 г. 13:23
Завтра в Баку температура воздуха поднимется до 33°

18 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем ​​может быть пасмурно, северо-западный ветер ​​сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем ​​- 28-33° тепла, атмосферное давление - 762 мм рт. ст., относительная влажность - 60-65% ночью и 40-45% днем.

В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако в некоторых горных районах днем ​​возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами будет туман, подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем ​​28-33° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - ​​15-20° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 18
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 33°-yə qədər yüksələcək

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