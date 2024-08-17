Завтра в Баку температура воздуха поднимется до 33°

18 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Днем может быть пасмурно, северо-западный ветер сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 28-33° тепла, атмосферное давление - 762 мм рт. ст., относительная влажность - 60-65% ночью и 40-45% днем.
В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами будет туман, подует восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 15-20° тепла.