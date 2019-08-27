Завтра в Баку пройдут кратковременные дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, 28 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в первой половине дня местами вероятен кратковременный дождь. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23 градуса тепла, днем 29-33 градуса тепла, в Баку ночью 21-23 градуса тепла, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, что в пределах нормы. Относительная влажность ночью составит 65-75%, а днем 45-55 %.

На северных пляжах (в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе) температура воды составит 24-25 градусов тепла, а на южных пляжах (в Тюркянах, Говсаны, на Сахиле и Шихово) – 25-26 градусов тепла.

28 августа в районах Азербайджана будет, преимущественно, без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных регионах возможны дожди и грозы. В отдельных частях Большого Кавказа вероятны ливни, град. Утром в некоторых местах туман. Ветер западный, местами с усилениями.

Температура воздуха составит ночью 18-23 градуса тепла, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 12-17 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 28-29 августа слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном благоприятны для метеочувствительных людей.