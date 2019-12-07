Завтра в Баку пройдет дождь

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 8 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, к вечеру местами ожидаются осадки.

Утром в некоторых местах будет слабый туман, будет преобладать юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью будет 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 8 декабря на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером местами возможен дождь. В отдельных местах осадки могут принять интенсивный характер. В горных территориях возможен снег. На некоторых территориях ожидается туман, ветер западный.

Ночью температура воздуха составит 1-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью будет 2-7 градусов мороза, днем 0-4 градуса тепла.

МЭПР предупреждает, что вечером 8 декабря и 9 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове пройдут дожди, местами ожидаются интенсивные осадки.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Завтра в северных и восточных районах Азербайджана пройдут осадки, в горных территориях выпадет снег. 9 декабря будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью дороги в горных районах могут покрыться льдом.