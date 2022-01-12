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Завтра в Баку пройдут дожди, будет сильный ветер

Завтра в Баку пройдут дожди, будет сильный ветер 13 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами туман, изморось, к вечеру дождь. Умеренный юго-западный ветер в дневное время сменится северо-западным, временами усилится.
Экология
12 января 2022 г. 13:22
Завтра в Баку пройдут дожди, будет сильный ветер

13 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами туман, изморось, к вечеру дождь. Умеренный юго-западный ветер в дневное время сменится северо-западным, временами усилится.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 8-11° тепла. В Баку ночью 5-7°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление ниже нормы 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана ожидается переменная облачность, местами пройдет снег. Ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла.

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Версия на английском языке Rain, strong wind expected in Baku tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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