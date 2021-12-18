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Завтра в Баку осадков не ожидается

Завтра в Баку осадков не ожидается Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
18 декабря 2021 г. 12:33
Завтра в Баку осадков не ожидается

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами туман.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем 9-13° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет в пределах 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 19 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но ночью и утром на отдельных территориях ожидаются дождь и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-5° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.

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