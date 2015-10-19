​Завтра в Баку ожидается погода без осадков

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 20 октября в Баку осадки не ожидаются.

Об этом Report сообщил главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром местами слабый туман. Будет преобладать юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14, днем - 15-19 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ближе к вечеру в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы и осадки, местами туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем - 17-22 градуса тепла, в горах ночью - 1-6, днем - 10-15 градусов тепла.