Завтра в Баку ожидается снег и гололед

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 10 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается снег.

Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит 2-4° мороза, днем около 0°, атмосферное давление - 780 мм. Относительная влажность воздуха - 70-80%. Дороги покроются льдом.

Завтра в районах Азербайджана ожидается снег.

В некоторых местах прогнозируется туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, ночью в горах - 17-22°, днем - 7-12° мороза. Дороги покроются льдом.