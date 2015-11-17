В Баку ожидается сильный ветер

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Об этом Report сообщил главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, вечером и ночью 18 ноября в отдельных частях полуострова есть вероятность осадков. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер, который во вторую половину дня немного ослабеет.

Температура воздуха ночью составит 6-9, днем 9-12 градусов тепла.

В районах Азербайджана временами возможны осадки. В некоторых восточных районах они будут интенсивными. В горных и предгорных территориях осадки сменятся мокрым снегом и снегом. Местами будет преобладать туман. Прогнозируется западный ветер, скорость которого ночью и днем может возрасти.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 10-14 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

Что же касается медико-метеорологического прогноза, хотя непродолжительное повышение атмосферного давления на Абшеронском полуострове со второй половины дня 17 ноября по вторую половину дня 18 ноября и преобладание сильного северного ветра будут неблагоприятны для метеочуствительных людей, прогнозируемые в последующие два дня слабые колебания метеорологических факторов считаются благоприятными погодными факторами.