Завтра в Баку ожидается 37 градусов тепла

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Об этом Report сообщили в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, 13 августа в столице будет преобладать умеренный северо-восточный ветер, который днем сменится на восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 23-26, днем - 33-38 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 35-37 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 34-39 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 27-32 градусов тепла.