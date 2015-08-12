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    Завтра в Баку ожидается 37 градусов тепла

    В районах Азербайджана в основном без осадков

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Об этом Report сообщили в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

    Согласно информации, 13 августа в столице будет преобладать умеренный северо-восточный ветер, который днем сменится на восточный. 

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 23-26, днем - 33-38 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 35-37 градусов тепла. 

    Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Прогнозируется умеренный восточный ветер. 

    Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 34-39 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 27-32 градусов тепла.

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