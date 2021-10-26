Завтра в Баку пройдет без осадков

27 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

27 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами на полуострове вероятен дождь.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-9°, днем – 12-14° тепла. В Баку ночью – 7-9°, днем – 12-14° тепла.

Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в Лянкяран-Астаринской зоне ожидается мелкий дождь. Местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью – 4-8°, днем – 10-15° тепла, в горах ночью – 0-5° мороза, днем – 0-5° тепла.