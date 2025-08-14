О нас

Завтра в Баку пойдет дождь, в регионах ожидаются ливни

Экология
14 августа 2025 г. 13:03
В Баку и на Абшеронском полуострове 15 августа ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако утром и вечером местами возможны дожди и грозы. Северо-восточный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днем – 28-31° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 759 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 40-45% днем.

В регионах Азербайджана в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами - ливни и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 30-34° тепла, в горах ночью - 12-17° тепла, ночью - 18-23° тепла.

Sabah Bakıda yağış yağacaq, rayonlarda leysan olacaq

Последние новости

