Завтра в Баку ожидаются осадки

7 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

7 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются дожди. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 15-19° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, в отдельных местах прогнозируются интенсивные осадки, молнии, град, в высокогорной местности – снег. Ближе к вечеру осадки постепенно сократятся. В отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 4-7° тепла.