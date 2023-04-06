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Завтра в Баку ожидаются осадки

Завтра в Баку ожидаются осадки 7 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.
Экология
6 апреля 2023 г. 13:11
Завтра в Баку ожидаются осадки

7 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются дожди. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 15-19° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, в отдельных местах прогнозируются интенсивные осадки, молнии, град, в высокогорной местности – снег. Ближе к вечеру осадки постепенно сократятся. В отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 4-7° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq

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