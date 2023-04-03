Завтра в Баку ожидаются туман и изморось

4 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

4 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются туман и изморось. Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью местами вероятны кратковременные осадки. В отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 14-19° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 6-11° тепла.