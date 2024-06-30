Завтра в Баку ожидаются осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью 1 июля местами ожидаются осадки, пройдут грозы.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью 1 июля местами ожидаются осадки, пройдут грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в первый день июня в столице и на полуострове погода в целом будет без осадков, северо-западный ветер днем ​​сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​- 27-32° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 758 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана в целом осадки не ожидаются, однако кое-где в горных и предгорных районах ожидаются периодические дожди и грозы, местами интенсивного характера. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром будет туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем ​​29-34 градуса тепла, в горах ночью 8-13, днем ​​13-18 градусов тепла.