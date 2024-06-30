О нас

Завтра в Баку ожидаются осадки

Завтра в Баку ожидаются осадки В Баку и на Абшеронском полуострове ночью 1 июля местами ожидаются осадки, пройдут грозы.
Экология
30 июня 2024 г. 12:44
Завтра в Баку ожидаются осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью 1 июля местами ожидаются осадки, пройдут грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в первый день июня в столице и на полуострове погода в целом будет без осадков, северо-западный ветер днем ​​сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​- 27-32° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 758 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана в целом осадки не ожидаются, однако кое-где в горных и предгорных районах ожидаются периодические дожди и грозы, местами интенсивного характера. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром будет туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем ​​29-34 градуса тепла, в горах ночью 8-13, днем ​​13-18 градусов тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gələn ayın ilk günü hava yağıntılı olacaq

Самое читаемое

В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
24 июня 2024 г. 01:43
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
24 июня 2024 г. 16:34
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
Похоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
ФотоПохоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
24 июня 2024 г. 16:03
В Махачкале в результате нападения неизвестных убит сотрудник полиции, шестеро ранены
В Махачкале в результате нападения неизвестных убит сотрудник полиции, шестеро ранены
23 июня 2024 г. 20:49
В Шувеляне ликвидирован убивший трех полицейских
ФотоВ Шувеляне ликвидирован убивший трех полицейских
24 июня 2024 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi