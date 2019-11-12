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Завтра в Баку ожидаются осадки и сильный ветер

Завтра в Баку ожидаются осадки и сильный ветер

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. 

Утром местами будет туман, изморось, вечером есть вероятность осадков. Северо-западный ветер во вторую половину дня временами усилится. 

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-11, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 9-11, днем 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 769 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 55-65%.

В западных районах Азербайджана 13 ноября преимущественно пройдет без осадков. Вечером в некоторых северных и восточных районах возможны дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.  

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью ожидается 2-7, днем 12-17 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 13 ноября будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей. 

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