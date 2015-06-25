​Завтра в Баку ожидаются осадки

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ 26 июня в Баку ожидаются кратковременные осадки. Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако во вторую половину дня в отдельных частях полуострова есть вероятность кратковременных осадков. Будет преобладать слабый северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 22-26, днем 31-36 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра осадки в основном не ожидаются. Одна вечером и ближе к ночи возможны грозы и кратковременные дожди. Будет преобладать восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 27-29 градусов тепла.