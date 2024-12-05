Завтра в Баку ожидаются ливни

6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые вечером примут интенсивный характер.

6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые вечером примут интенсивный характер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем - 8-11° градусов тепла. Атмосферное давление - 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-85%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, за исключением некоторых восточных районов, где вечером возможны небольшие дожди, в высокогорных районах выпадет снег, не исключается туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 8-12° тепла, ночью в горах 6-11° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.