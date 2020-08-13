Завтра в Баку ожидаются кратковременные дожди

На пляжах Абшерона будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако утром местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 28-31, в Баку ночью 21-23, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем – 35-40%.

На пляжах Абшерона будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 25-26 градусов тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана 14 августа местами ожидаются грозы, переменные осадки, в северных и западных районах возможны ливни, град. Утром в горах ожидается туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 19-23, днем 30-35, в горах ночью 11-15, днем 16-20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 14-15 августа на Абшеронском полуострове на фоне северного ветра ожидается близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.