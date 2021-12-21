Завтра в Баку ожидаются дожди

22 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные. Утром осадки постепенно прекратятся, днем в основном без осадков.

22 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные. Утром осадки постепенно прекратятся, днем в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем - 7-9° тепла, в Баку ночью - 5-7°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, снег, местами интенсивный, туман. Западный ветер временами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем - 6-10° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 0-3° тепла.