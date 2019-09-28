​Завтра в Баку ожидаются дожди, ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 29 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-17, днем 22-25 градусов тепла, в Баку ночью будет 15-17, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 761 мм до 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана завтра местами вероятны грозы, временами дожди. В некоторых восточных районах ожидаются ливни. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Утром в некоторых местах вероятен туман. Восточный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 14-18, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью будет 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 29 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются переменные погодные условия, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.