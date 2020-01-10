Завтра в Баку ожидаются дожди, ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 11 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки. Утром местами возможен туман. Прогнозируется северный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 2-4, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана днем 11 января преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах ожидаются дожди, в горных районах прогнозируется снег. В отдельных местах будет туман. Ветер западный.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 11 января слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей, однако повышенная влажность может вызвать чувство дискомфорта у некоторых людей.