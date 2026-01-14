Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах выпадет снег

15 января в Азербайджане ожидаются дожди и снег.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно. В первой половине дня возможны периодические осадки. Будет дуть слабый северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - ​​4-6° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 767 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дождь и мокрый снег, в горных и предгорных районах - снег, который в отдельных местах усилится. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​– 4-8° тепла, в горах ночью – 5-10° мороза, в высокогорных районах – 11-16° мороза, а днем ​​– 2-5° мороза.