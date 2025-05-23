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Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег

Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег 24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
23 мая 2025 г. 12:52
Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег

24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, местами возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19, днем ​​- 22-27° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-65, днем - 45-50%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможны ливни и град, в высокогорных районах выпадет снег. Местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем ​​- 23-28° тепла, в горах ночью 3-8, днем - ​​13-18° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış, rayonlarda qar yağacaq

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