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Завтра в Баку ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег

Завтра в Баку ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождливая погода.
Экология
14 мая 2023 г. 12:55
Завтра в Баку ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождливая погода.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно прогнозу, временами усиливающийся северо-западный ветер стихнет во второй половине дня.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем ​​13-16° тепла. Атмосферное давление упадет с 766 до 761 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки. Кое-где пройдут ливни, грозы, выпадет град. В горных районах прогнозируется снегопад, местами - туман, будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем ​​14-17° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем ​​0-5° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah dağlıq ərazilərə qar, Bakıda yağış yağacaq

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