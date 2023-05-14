Завтра в Баку ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождливая погода.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождливая погода.

Как передает Report , об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно прогнозу, временами усиливающийся северо-западный ветер стихнет во второй половине дня.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем ​​13-16° тепла. Атмосферное давление упадет с 766 до 761 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки. Кое-где пройдут ливни, грозы, выпадет град. В горных районах прогнозируется снегопад, местами - туман, будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем ​​14-17° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем ​​0-5° тепла.