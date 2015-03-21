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    ​Завтра в Баку ожидаются дожди с перерывами

    В горных и предгорных районах возможен мокрый снег и снег

    Баку. 21 марта.REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в течение дня ожидаются дожди с перерывами. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер, днем временами усиливающийся. Температура ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

    В районах Азербайджана ночью и утром местами туман, моросящий дождь, местами дожди, в горных и предгорных районах возможен мокрый снег и снег.

    Ветер западный, днем местами усиливающийся. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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