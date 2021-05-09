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В Баку ожидаются дожди и сильный ветер

В Баку ожидаются дожди и сильный ветер 10 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность
Экология
9 мая 2021 г. 12:54
В Баку ожидаются дожди и сильный ветер

10 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром в некоторых местах возможны осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, сильный северо-западный ветер к вечеру станет умереннее.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 11-13, днем 13-15, в Баку ночью 11-13, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки, в отдельных местах интенсивные, град, в некоторых высокогорных районах вероятен снег. Утром ожидается туман, будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем 15-20, в горах ночью 3-7, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается сильный северный ветер (хазри), что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Strong wind, rain expected in Baku tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda güclü külək əsəcək, yağış yağacaq

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