О нас

Завтра в Баку ожидаются дожди и грозы

Завтра в Баку ожидаются дожди и грозы 11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
10 июня 2024 г. 12:36
Завтра в Баку ожидаются дожди и грозы

11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова местами ожидаются дожди и грозы.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем - 27-32° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 %, днем - 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах ливневого характера, возможны грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 8-13°, днем - 15-20° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 11
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

Самое важное

Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi