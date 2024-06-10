Завтра в Баку ожидаются дожди и грозы

11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова местами ожидаются дожди и грозы.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем - 27-32° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 %, днем - 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах ливневого характера, возможны грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 8-13°, днем - 15-20° тепла.