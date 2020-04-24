Завтра в Баку ожидаются дожди, грозы

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

В некоторых частях полуострова осадки могут принять интенсивный характер, возможны грозы. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-9, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью будет 7-9, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана возможны переменные осадки, в горных территориях - снег. На отдельных участках осадки могут принять интенсивный характер. Ночью и утром будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью будет 3-8 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.