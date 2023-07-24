Завтра в Баку ожидаются дождь и сильный ветер

25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди.

Будет преобладать сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем – 25-29° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки и грозы. Местами вероятны ливневые дожди, град. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 29-34° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 14-17° тепла.