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Завтра в Баку ожидаются дождь и сильный ветер

Завтра в Баку ожидаются дождь и сильный ветер 25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
24 июля 2023 г. 12:49
Завтра в Баку ожидаются дождь и сильный ветер

25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди.

Будет преобладать сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем – 25-29° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки и грозы. Местами вероятны ливневые дожди, град. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 29-34° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 14-17° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 25
Версия на азербайджанском языке Nazirlik sabah dənizə gedəcək şəxslərə xəbərdarlıq edib: "Güclü külək yüksək dalğa yaradacaq"

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