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Завтра в Баку ожидаются дождь и сильный ветер

Завтра в Баку ожидаются дождь и сильный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове 20 декабря ожидаются переменные осадки.
Экология
19 декабря 2022 г. 13:25
Завтра в Баку ожидаются дождь и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 20 декабря ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть сильный северо-западный ветер.

Ожидаются анормальные температурные условия. Температура воздуха ночью составит до 8° тепла, днем ​​до 5° тепла, в Баку ночью составит до 8° тепла, днем до 5° тепла.

Атмосферное давление поднимется с 769 мм до 775 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана завтра местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах вероятен снег, в отдельных местах интенсивный. В некоторых местах временами ожидается туман. Западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем ​​5-8° тепла, ночью 5-10° градусов мороза, днем ​0-5° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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