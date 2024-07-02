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Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы 3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков.
Экология
2 июля 2024 г. 13:07
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы

3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых районах полуострова ночью и утром возможны кратковременные дожди и грозы.

Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем ​​- 28-33° тепла. Атмосферное давление составит 754 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - 70-80% ночью и 40-50% днем.

В горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются дожди и молнии. Местами возможны сильные ливни, град, которые постепенно прекратятся к вечеру. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 29-34° тепла, в горах ночью будет 8-13° тепла, днем - 13-18° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 3
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

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