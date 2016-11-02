Завтра в Баку ожидается ясная погода

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра ночью и утром в некоторых местах возможны осадки. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем стихнет.

Температура воздуха ночью составит 5-7°С, днем - 9-13°С, в Баку ночью ожидается - 5-7°С, днем - 10-12°С.

Атмосферное давление снизится с 770 до 767 мм рт. ст., относительная влажность составит 85-95%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах вероятны дожди. Утром местами возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-8°С, днем - 9-14°С, в горах ночью ожидается 0-5 °С мороза, днем 0-5°С тепла.