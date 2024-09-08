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Завтра в Баку ожидается ветер, в ряде районов пройдут дожди

Завтра в Баку ожидается ветер, в ряде районов пройдут дожди 9 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.
Экология
8 сентября 2024 г. 12:21
Завтра в Баку ожидается ветер, в ряде районов пройдут дожди

9 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра северо-западный ветер сменится днем умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 19-22°C, днем - 27-31°C тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 762 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана также ожидается погода преимущественно без осадков. Однако днем в ряде горных районов возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром - местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в районах ночью будет колебаться от 14 до 19°C, днем - от 28 до 32°C тепла, в горах ночью от 8 до 13°C, днем от 13 до 18°C тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda külək əsəcək, bəzi rayonlarda yağış yağacaq

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