Завтра в Баку ожидается ветер, в ряде районов пройдут дожди

9 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

9 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра северо-западный ветер сменится днем умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 19-22°C, днем - 27-31°C тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 762 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана также ожидается погода преимущественно без осадков. Однако днем в ряде горных районов возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром - местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в районах ночью будет колебаться от 14 до 19°C, днем - от 28 до 32°C тепла, в горах ночью от 8 до 13°C, днем от 13 до 18°C тепла.