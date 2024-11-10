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Завтра в Баку ожидается туман, в ряде районов выпадет снег и град

Завтра в Баку ожидается туман, в ряде районов выпадет снег и град В Баку и на Абшеронском полуострове 11 ноября ожидается пасмурная погода, переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
10 ноября 2024 г. 12:57
Завтра в Баку ожидается туман, в ряде районов выпадет снег и град

В Баку и на Абшеронском полуострове 11 ноября ожидается пасмурная погода, переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем на полуострове местами возможна небольшая изморось, а вечером временами ожидаются осадки. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 8-11°, днем 12-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 769 мм р.ст. до 766 мм рт.с. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых местах временами ожидаются осадки и грозы. Местами возможны кратковременные ливни, в горных районах выпадет снег, а также ожидается град, временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-10° тепла, днем 13-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-9° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda duman olacaq, bəzi rayonlara yağış, qar yağacaq, dolu düşəcək - PROQNOZ

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