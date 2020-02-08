Завтра в Баку ожидается снег

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, в некоторых местах вероятен мокрый снег, снег.

Будет дуть сильный северо-западный ветер. Ночью и днем температура воздуха составит 0-3 градуса тепла, вечером -1 градус мороза, в Баку ночью и днем - 0-2 градуса тепла, вечером – 1 градус мороза.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 769 мм ртутного столба, ночью и днем относительная влажность 75-88%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами снег. В некоторых местах ожидаются интенсивные осадки.

Местами вероятен туман, скорость западного ветра в отдельных местах временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, днем 1-5 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза. Вероятен гололед.