Завтра в Баку ожидается снег

23 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.

23 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит 1-4° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидается мокрый снег и снег, в отдельных местах осадки будут интенсивными, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 2-5° тепла, ночью в горах 5-10°, днем - 0-5° мороза.

В горных и предгорных районах ночью и утром ожидается гололед.