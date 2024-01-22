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Завтра в Баку ожидается снег

Завтра в Баку ожидается снег 23 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.
Экология
22 января 2024 г. 13:17
Завтра в Баку ожидается снег

23 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит 1-4° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидается мокрый снег и снег, в отдельных местах осадки будут интенсивными, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 2-5° тепла, ночью в горах 5-10°, днем - 0-5° мороза.

В горных и предгорных районах ночью и утром ожидается гололед.

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