Завтра в Баку ожидается снег

Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, утром местами изморось, вечером дождь, который ближе к вечеру перейдет в мокрый снег и снег.

Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем 4-6 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

19 января в районах Азербайджана в временами снег, местами интенсивный. Ночью и утром туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла, в горах ночью 4-9 градусов мороза, днем 0-4 градуса тепла.

С 19 января до вечера 21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается контрастная погода, временами дождь, ветер и значительное понижение температуры воздуха, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.