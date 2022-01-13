О нас
Report Georgia
Аудио новости

Завтра в Баку ожидается снег

Завтра в Баку ожидается снег 13:30
Экология
13 января 2022 г. 13:54
Завтра в Баку ожидается снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 января ожидаются переменные осадки, мокрый снег и снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, сильный северо-западный ветер во второй половине дня начнет стихать и сменится вечером на умеренный юго-западный.

Температура воздуха ночью и днем составит 1-3° тепла, в Баку ночью и днем - 1-3°. Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, мокрый снег, снег. Есть вероятность, что местами осадки будут интенсивными. К вечеру они постепенно прекратятся. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть сильный западный ветер.

Температура воздуха будет ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла, в горах ночью 4-9° мороза, днем 0-4° мороза, в высокогорье ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Snowy weather expected in Baku tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda qar yağacaq

Самое читаемое

В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
8 января 2022 г. 12:47
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
7 января 2022 г. 12:59
МВД предупредило водителей
МВД предупредило водителей
8 января 2022 г. 16:49
В Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
ВидеоВ Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
9 января 2022 г. 01:51
Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
ВидеоФуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
8 января 2022 г. 22:48
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
11 января 2022 г. 06:13
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
8 января 2022 г. 15:37
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
8 января 2022 г. 12:43
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
11 января 2022 г. 08:07
Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
ФотоАзербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
9 января 2022 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi