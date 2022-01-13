Завтра в Баку ожидается снег

13:30

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 января ожидаются переменные осадки, мокрый снег и снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, сильный северо-западный ветер во второй половине дня начнет стихать и сменится вечером на умеренный юго-западный.

Температура воздуха ночью и днем составит 1-3° тепла, в Баку ночью и днем - 1-3°. Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, мокрый снег, снег. Есть вероятность, что местами осадки будут интенсивными. К вечеру они постепенно прекратятся. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть сильный западный ветер.

Температура воздуха будет ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла, в горах ночью 4-9° мороза, днем 0-4° мороза, в высокогорье ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза.