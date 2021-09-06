Завтра в Баку ожидается сильный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 сентября

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 сентября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В некоторых частях полуострова ночью вероятны дожди.

Будет преобладать сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем - 24-27°, в Баку ночью - 20-22°, днем - 25-27°. Атмосферное давление повысится с 761 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди. На отдельных территориях Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринской зоны пройдут ливни. Ночью и утром местами усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 26-31°, в горах ночью - 7-12°, днем - 15-20°.