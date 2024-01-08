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Завтра в Баку ожидается сильный ветер

Завтра в Баку ожидается сильный ветер 9 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
8 января 2024 г. 13:45
Завтра в Баку ожидается сильный ветер

9 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер, который ночью усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%. Ночью и утром на полуострове местами прогнозируется туман.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром и вечером в горных районах прогнозируется снег. Временами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 14-19° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.

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